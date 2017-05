Australie : un grand requin blanc saute sur un bateau et attaque un pêcheur

Il semblerait que désormais les requins attaquent aussi sur les bateaux… Ce samedi, Terry Selwood, un Australien de 73 ans a échappé à une attaque de ce genre. Le septuagénaire, qui se trouvait sur son bateau, au large d’Evans Head sur la côte est de l’Australie, a vu un grand requin blanc bondir hors de l'eau et sauter sur son petit bateau, selon ABC News. La bête, qui mesure 2,7 mètres de long et pèse près de 200 kg, s'est violemment abattue sur le bateau du pêcheur, qui ne faisait qu'1,4 mètre de large sur 4,5 de long !

"Je n’ai pas compris ce qui se passait"

"J’étais à quatre pattes, il me regardait et je le regardais, et puis il s’est mis à bouger et je ne pouvais pas sortir rapidement", raconte à ABC News Terry Selwood. L’homme a été blessé légèrement à l’avant-bras par la nageoire pectorale du requin. "Je n’ai pas compris ce qui se passait. Je perdais beaucoup de sang", explique-t-il. Après avoir réussi à s'installer à l'avant de son bateau pour éviter les coups et la mâchoire du requin, il a appelé les secours. Ces derniers ont remorqué le bateau avec le blessé et l’animal, mort d’épuisement. Courageux, Terry Selwood a déjà annoncé que cet événement ne l’empêchera pas "de retourner pêcher".