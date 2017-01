Au Royaume-Uni, les nudistes peuvent faire du sport en toute liberté

Une salle de gym spécialement conçue pour ceux qui préfèrent faire du sport tout nu, vient d'ouvrir ses portes dans la ville britannique de Southampton, rapporte The Daily Mail. Une première au pays ! C'est Helen Smith qui propose ces cours de gymnastique insolites. Pour le moment, elle a dix élèves âgés de 33 à 70 ans. Pour pouvoir participer au cours, il faut envoyer une demande via Internet et présenter ses papiers d'identité avant l'entraînement. "L'avantage principal de la gymnastique nudiste est que vous voyez bien tous les mouvements de l'entraîneur", explique Helen Smith.

Elle précise également que grâce à cette pratique atypique, les gens n'ont pas besoin de laver leurs vêtements, donc pas de perte de temps, une bonne douche suffit !

Les services pour nudistes deviennent de plus en plus rependus au Royaume-Uni. Par exemple, une compagnie propose les services de femmes de ménage dénudées, Naturist Cleaners, à 65 livres sterling une heure (soit 75 euros).