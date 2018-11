Au crépuscule de la SSI, la Chine dévoile sa nouvelle station spatiale, le "Palais Céleste"

Elle s'appelle Tiangong 3, autrement dit le Palais Céleste en chinois. Lors du salon de l'air et de l'espace chinois de Zhuhai, cette nouvelle station spatiale chinoise a enfin été présentée à la presse. Depuis le lancement des deux précédents, Tiangong 1 et 2, la station était attendue. Elle est composée de 3 modules, dont un seul était exposé lors du salon, et pèsera 60 tonnes en tout.

60 tonnes, soit bien moins que l'actuelle station spatiale, la SSI, qui pèse 400 tonnes. Cette dernière, fruit d'une collaboration entre Américains, Européens, Russes, Canadiens et Japonais risque de ne pas pouvoir être compétitive longtemps. Elle doit être abandonnée en 2024, alors que la nouvelle station chinoise devrait advenir en 2022. Une victoire pour la Chine, qui a déjà annoncé que le laboratoire spatial serait ouvert à tous les pays souhaitant mener des expériences dans le milieu spatial.

La transition entre les deux stations est d'ailleurs déjà actée : 40 propositions de recherche ont déjà été proposées à la Chine par des compagnies ou agences étrangères.

Et l'Agence Spatiale Européenne a déjà envoyé ses spationautes pour qu'ils soient formés comme les taïkonautes chinois.

La Chine a dépensé sans compter pour parvenir à la conception de cette station. Son programme spatial, géré par l'armée, compte envoyer des taïkonautes sur la Lune. La montée en puissance chinoise inquiète d'ailleurs les Etats-Unis : pour défendre la suprématie américaine, Donald Trump a annoncé la création d'une "Space Force" autonome (elle était jusque-là rattachée à l'Air Force).

Cependant, la Chine n'a pas encore comblé son retard sur ses concurrents : les précédentes stations, Tiangong 1 et 2, étaient des prototypes de très petite taille et à la durée de vie très limitée.