Attention, cette image peut endommager votre cerveau

Les illusions d'optique, comme celle concernant la robe bleu et or qui a fasciné Internet il y a quelques années, sont en général plutôt inoffensive. Mais celle-ci est bien plus impressionnante et a refait surface ces derniers mois sur les forums de discussion.

Si vous fixez cette image de lignes verticales et horizontales pendant un long moment, votre vision pourrait en être durablement affectée. Cela est dû à l'effet McCollough, du nom du psychologiste qui l'a découvert en 1965.

Ainsi , si quelqu'un regarde alternativement les lignes verticales vertes et noires, et les lignes horizontales rouge et noires, des lignes noires et blanches apparaîtront rouges si elles sont verticales, et vertes si elles sont horizontales.

Pour que l'effet fonctionne, il faut fixer les lignes colorées pendant trois minutes, avant de regarder les lignes en noir et blanc.

Attention ! Cet effet ne disparaît qu'après plusieurs heures, et, pour une exposition très longue (15 minutes) aux images d'induction, il peut durer jusqu'à trois mois. En effet, il ne s'agit pas d'images rémanentes, qui apparaissent en superposition sur ce qui est vu par le sujet et dont la durée est très brève. Selon McCollough, il implique l'adaptation des neurones détectant les contours dans les régions monoculaires du cortex visuel, nous explique Wikipedia.

Pour annuler l'effet, il suffirait de regarder de nouveau l'image colorée, en la tournant de 90°.