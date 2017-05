Attentat à Manchester : la réaction des célébrités

Quelques heures après l'attentat qui a fait 22 morts (dont des enfants) à l'issue d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, de nombreuses célébrités ont exprimé leur tristesse sur Twitter. Tout d'abord, la chanteuse américaine, elle-même, a réagi, en se disant "brisée" suite à cette "tragédie". Elle a décidé de suspendre sa tournée européenne, rapporte TMZ.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

Le chanteur du célèbre groupe rock mancunien Oasis, Liam Gallagher, a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux suite à l'attentat. Il se dit "choqué et totalement dévasté".

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 23 mai 2017

Les Rolling Stones ont présenté leurs "condoléances aux personnes affectées" sur Twitter.

"Les Rolling Stones sont terriblement choqués d'apprendre les épouvantables événements de Manchester et présentent leurs condoléances à toutes les personnes affectées par cette tragédie".

La rappeuse Nicki Minaj a adressé un message à son amie Ariana et aux familles des victimes. "Mon cœur est blessé pour ma sœur Ariana et toutes les familles touchées par cet événement tragique au Royaume-Uni. Des innocents ont perdu la vie. Je suis désolée d'entendre ça", a-t-elle écrit sur Twitter.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 mai 2017

"Mes pensées, mes prières et mes larmes pour ceux qui ont été affectés par la tragédie de Manchester ce soir", a écrit Taylor Swift.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 mai 2017

Katy Perry, Céline Dion, Selena Gomez, Demi Lovato et Justin Timberlake ont également publié des messages de soutien.

Du côté français, la jeune chanteuse Louane le DJ, David Guetta, l'animatrice Estelle Denis et l'humoriste Kev Adams ont également posté des messages sur Twitter.

Mon coeur et toutes mes pensées à nos amis anglais, aux fans d' @ArianaGrande , innocentes victimes , et à leurs familles. #Manchester — Louane Emera (@louane) 23 mai 2017