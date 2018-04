Atteinte d'un trouble auditif, "chanter devient impossible" pour Céline Dion

Les fans de la star québécoise sont en émoi. Céline Dion, à quelques jours de son 50e anniversaire, est désemparée. En raison d'un trouble auditif, la chanteuse a annoncé qu'elle ne pourrait honorer ses concerts jusqu'au 18 avril, relate Closer ce lundi.

Si Céline Dion avait voulu se montrer rassurante ces derniers temps, il n'en est rien. "Elle souffre d'autophonie. Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte. Elle entend son cœur battre très fort et sa respiration très forte. Nos oreilles sont la partie la plus importante pour chanter", confie avec tristesse Johanne Raby, sa professeure de chant, dans les colonnes du Journal de Montréal.

Ainsi, impossible pour la diva d'entendre le piano et les autres instruments qui l'entourent sur scène. "Chanter devient impossible pour elle, c'est déconcentrant et paniquant puisque chanter est son métier", poursuit-elle. La situation est telle que Céline Dion "ne peut plus chanter juste". Si la star a tenté de se soigner à l'aide de gouttes, le traitement ne semble pas avoir eu d'effet. Comme ultime recours, la chanteuse devrait recourir à une opération chirurgicale. Si celle-ci est concluante, elle pourrait faire son retour sur scène le 22 mai à Las Vegas. En attendant, ses fans croisent les doigts.