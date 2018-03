C'est l'une des figures les plus connues du monde scientifique. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans ont annoncé ses enfants dans un communiqué, le 14 mars. "Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd'hui de notre père adoré" ont-ils expliqué. "C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont l'œuvre et l'héritage vivront encore de nombreux années (…) Il avait déclaré un jour : 'Cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'abritait pas les gens qu'on aime'.

Il nous manquera toujours".

Né à Oxford le 8 janvier 1942, le jeune homme n'est pas un élève brillant mais décide de se diriger vers la cosmologie. C'est à ce moment-là que les premiers signes de sa maladie apparaissent. Au fil du temps, il perdra la parole, et l'usage de ses membres. Ces dernières années, il était reconnaissable avec sa voix de synthèse qu'il maniait en contractant sa joue pour contrôler un ordinateur. Parallèlement, il prend goût à son travail et publie des livres à succès sur l'espace.

Au-delà du personnage singulier, c'était aussi un grand scientifique, grand vulgarisateur, féru de science-fiction et passionné par le futur. Récemment, il s'était engagé dans le projet Breakthrough Starshot, qui visait à envoyer une sonde vers Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du système solaire.