Astérix domine largement les meilleures ventes de livres en 2017

Malgré les années qui passent, une irréductible bande dessinée continue de pulvériser les records de vente. En 2017, "Astérix et la transitalique", 37e album de la saga publiée chez Albert René, s’est vendu à près de 1,6 million d'exemplaires, ce qui le place (très loin) en tête des ventes de livres en France, d’après des informations du classement Livres Hebdo. Au total, 12 livres ont dépassé les 300 000 exemplaires vendus.

Derrière le carton des aventures du petit gaulois moustachu et de son "un peu enveloppé" ami Obélix, on retrouve Raphaëlle Giordano et sa version Pocket de "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" (735400 ventes).

L’auteure italienne Elena Ferrante prend la troisième position du podium, avec 519.00 exemplaires du premier tome de "L'amie prodigieuse" (Folio) et plus de 420.000 exemplaires du deuxième tome de sa saga également publié en poche.

Grand habitué de ce classement, Guillaume Musso cartonne toujours autant. Deux de ses livres, un appartement à Paris" (XO) et "La fille de Brooklyn" (Pocket), se sont écoulés respectivement à plus de 493.000 et plus de 474.000 exemplaires. Livres Hebdos note que "la bande dessinée et les mangas demeurent le genre le plus vendu en France" mais que les romans affichent un chiffre d'affaires largement supérieur aux autres catégories.