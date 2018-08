Asia Argento : une des leaders de #MeToo accusée d'agression sexuelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'accord suite auquel Bennet aurait touché 380 000 dollars, aurait été finalisé cette année même, soit cinq ans après les faits. L'actrice, contactée par le New York Times, a refusé de s'exprimer sur le sujet.

L'actrice était alors accusé de lui avoir "infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle".

Les faits auraient eu lieu alors que Jimmy Bennet n'était âgé que de 17 ans, quand l'âge légal du consentement à une relation sexuelle aux Etats-Unis est de 18 ans. La fille de Dario Argento, quant a elle, avait 37 aux moments des faits qui lui sont repprochés. Selon les avocats du jeune homme, cette rencontre à l'hôtel aurait traumatisé l'acteur et mis sa santé mentale en danger. A l'orgine, sa déclaration d'intention de poursuite en justice contre Asia Argento portait sur une demande de 3.5 millions d'euros de dommages et intérêts.

Asia Argento aurait payé un jeune homme qui l'accusait d'agression sexuelle, d'après une information publiée hier par le New York Times. L'article italienne, figure importante du mouvement #MeToo aurait versé 380 000 dollars à Jimmy Bennet -acteur et musicien américain- pour étouffer l'affaire. Ce dernier, l'accuse de l'avoir agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel, en Californie, en 2013.

