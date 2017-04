L'artiste Abraham Poincheval donne naissance à un poussin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il a ainsi dû rester, pratiquement nuit et jour assis sur son fauteuil, ne s'autorisant qu'une demi-heure de sortie par jour. Les poussins, qui devraient naître les uns après les autres resteront dans cette cage de plastique pendant 3 jours avant de partir dans la maison de campagne de l'artiste, en Normandie.

"Ça a été très dur pour lui, beaucoup plus dur que lorsqu'il était enfermé dans un rocher de douze tonnes", a déclaré un porte-parole du musée.

Et soudain, la vie. Au bout de trois semaines d'efforts, l'artiste Abraham Poincheval a vu un petit bec casser sa coquille. C'est un poussin qui vient d'éclore. Jusque là, rien d'impressionnant sauf que le Français, habitué des performances d'exception, était "assis" sur des œufs depuis fin mars pour les couver. Il s'est enfermé pour cela dans une boîte en plexiglas, à la vue de tous, au cœur du Palais de Tokyo, là-même où il était resté coincé dans un rocher pendant une semaine.

