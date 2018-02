Arnold Schwarzenegger fait un retour musclé dans une série western pour Amazon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Guerre d'Algérie : le droit à des pensions reconnu aux victimes non françaises

CANADA Gilbert Rozon réfute les accusations d'agressions sexuelles Le producteur, visé par des accusations d’agressions sexuelles et de viols, a déploré que la présomption d’innocence ait « été balayée sous le tapis »...

Le procès Abdeslam reprend en son absence, regards tournés vers sa défense

L’inoubliable « Governator » a décidemment toujours la cote, puisque deux séries basées sur des films dans lequel il a joué les premiers rôles sont en développement : True Lies du côté de la FOX, et Conan Le Barbare, dans un projet porté par Amazon. Avec une petite apparition de Schwarzie pour pimenter le tout ?

L’action se déroulera sur le territoire indien de l’Etat d’Oklahoma, à la fin des années 1800. Arnold Schwarzenegger incarnera un marshall d’origine européenne « aux méthodes expéditives » et fera équipe avec un shérif pour traquer un hors-la-loi.

Alors que dans "Outrider", une nouvelle série dramatique de type western que prépare Amazon pour sa plate-forme Prime Video, le comédien et ancien gouverneur de l'Etat de Californie sera bel et bien un des héros.

