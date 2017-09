Argentine : un pigeon trafiquant de drogue abattu par la police

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La photo du cadavre de ce narcopigeon et de son minuscule sac en toile blanc est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

C'était un plan a priori infaillible : des trafiquants avaient dressé un pigeon pour livrer diverses substances illégales au centre pénitentiaire de Santa Rosa, dans le centre du pays. Las ! La police a abattu mercredi le volatile alors qu'il s'apprêtait à se poser. Dans un petit sac à dos qu'il portait, les policiers ont découvert 7,5 grammes de marijuana, 44 comprimés de Rivrotril et de Clonazepam et une clé USB.

