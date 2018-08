La chanteuse Aretha Franklin "gravement malade" est hospitalisée à Détroit

Le monde de la musique et les fans du monde entier sont inquiets. Le journaliste Roger Friedman a publié un message inquiétant sur son site Showbiz 411 au sujet de l'état de santé de la chanteuse Aretha Franklin qui serait, selon lui, "gravement malade" et dans un "état critique".

L'artiste, âgée de 76 ans, se trouve actuellement à Détroit. La chanteuse avait déjà combattu un cancer du pancréas en 2010.

"Sa famillle demande au public de prier et de respecter son intimité".

Aretha Franklin a multiplié les tubes tout au long de sa carrière comme Respect, I Say a Little Prayer, Day Dreaming ou bien encore A Rose is still a rose.

Selon Roger Friedman, la star "est entourée par sa famille et ses proches.

Elle nous manquera tant comme mère, soeur, amie ou cousine. Mais son héritage est plus grand que la vie. (...) Elle est la Reine de la Soul. Longue vie à la Reine".

Aretha Franklin a remporté 18 Grammy awards et a vendu plus de 75 millions de disques. Elle a mis un terme à sa carrière en 2017 après la sortie de son 42ème album. Elle avait notamment chanté pour l'investiture de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis en 2009.