Des archéologues pensent avoir trouvé la ville de naissance de l'apôtre Pierre

Une équipe d'archéologues israéliens et américains affirme avoir découvert la ville de naissance ou de résidence de l'apôtre Pierre, ainsi que de son frère André et d'un troisième apôtre, Philippe. Le site, situé sur les bords du lac de Tibériade, dans le nord d'Israël, n'existe plus mais les fouilles ont permis de mettre à jour des vestiges romains. "Nous avons mis au jour des fragments de poterie, des pièces de monnaie, ainsi que les vestiges d'un bain public, ce qui tend à prouver qu'il ne s'agissait pas d'un petit village, mais d'une localité pouvant correspondre à Julias" explique Mordehaï Aviam, l'un des chercheurs, à l'AFP.

Or, Julias est le nom de la ville romaine, construite en l'an 30, sur les ruines de Bethsaïde, citée dans le Nouveau Testament.

"Sur la base de ces découvertes, nous pensons que ce site a de fortes chances d'être situé à l'emplacement de Bethsaïde", affirme Mordehaï Aviam. Pour le moment, l'équipe n'a pas encore réussi à remonter à la période juive mais espère poursuivre ses recherches pour confirmer son hypothèse.