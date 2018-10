Des archéologues découvrent un vrai trésor dans le Danube

Ce sont des pièces, des boulets de canon et d'autres merveilles archéologiques qu'ont découvert des archéologues. Un véritable trésor lourd de 2000 pièces d'or et d'argent qui gisaient au fond du Danube à bord d'une épave depuis le XVIIIe siècle à Erd près de Budapest.

Elle a été découverte grâce au niveau exceptionnellement bas des eaux ont expliqué les archéologues le 25 octobre.

Un archéologue au Centre du musée Ferenczy de Szentendre a expliqué à l'agence MTI que le trésor comptait "

Environ 2 000 pièces de monnaie ont été trouvées, ainsi que des armes, piques, boulets de canon, épées et autres sabres".

Parmi les pièces de monnaie il y en aurait en or et en argent, dont des ducas et des pennies. "Les pièces sont à 90% étrangères et datent de 1630 à 1743" et ont été frappées aux "Pays-Bas, à Zurich, en France ou encore au Vatican" a expliqué un autre archéologue à la radio privée Klub.

Les archéologues dans leur travail de récupération du précieux butin sont aidés par des plongeurs et des drones avant la forte remontée des eaux qui est attendue pour samedi 27 octobre.