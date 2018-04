L'arbre planté par Trump et Macron a disparu du jardin de la Maison blanche... pour une bonne raison

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h01 Syrie: combats meurtriers entre le régime et une coalition arabo-kurde dans l'est

Syrie: combats meurtriers entre le régime et une coalition arabo-kurde dans l'est

En savoir plus

Si des jardiniers ont d'abord spéculé sur le fait que l'arbre avait été retiré pour être replanté plus tard (habituellement, ils sont plantés à l'automne, afin que leur système racinaire ait le temps de se développer avant l'été), l'explication est tout autre.

Mais à peine une semaine plus tard, l'arbre planté par Donald Trump et Emmanuel Macron a mystérieusement disparu des jardins de la Maison Blanche.

La photo insolite de Donald Trump et Emmanuel Macron plantant un arbre à l'aide de pelles a fait le tour du monde, lors de la visite d'Etat du président français aux Etats-Unis, en début de semaine. Emmanuel Macron avait offert à son homologue américain un chêne français, issu d'une forêt du nord de la France où sont morts 2 000 marines américains pendant la Première Guerre mondiale, censé "symboliser la ténacité de l'amitié" qui lie les deux pays.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres