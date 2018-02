Un arbitre témoigne de son agression en football amateur

Il s'appelle Yassine Sahli, et franceinfo lui a donné la parole pour qu'il raconte ce match un peu spécial qu'il a vécu le 27 février lors de l'opposition entre Vert-le-Grand et le Racing Clup Arpajonnais, dans l'Essonne.

Tout commence au moment où il expulse un joueur. A raison : "Il y en a un qui m'insulte, qui insulte ma mère. Je lui mets un carton rouge. Il ne veut pas sortir." Il est alors insulté et sent que les choses vont déraper. Il met fin prématurément à la rencontre, mais trop tard : on le roue de coups. Le Président de Vert-le-Grand lui-même, qui tient pourtant la responsabilité d'arbitre de touche pendant le match, vient lui mettre un coup de poing et un coup de pied. Il prend ensuite un coup dans la tempe et tombe K-O pendant plusieurs minutes.

Pour l'arbitre, s'en est trop : "On dirait que c'est devenu banal que l'arbitre se fasse frapper, agresser.

Je compte prendre mon écusson, mon sifflet et mes cartons et je vais aller au district. Symboliquement je vais leur donner en leur disant merci et au revoir, je ne peux plus continuer. Je ferai une lettre de démission."

Quelques semaines à peine après l'affaire Tony Chapron, la question de la protection des arbitres est loin d'être résolue.