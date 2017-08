Arabie Saoudite : un adolescent arrêté pour avoir dansé la Macarena en public

Vous vous demandiez si on dansait encore la "Macarena" en dehors de ces pénibles fins de mariages où quelques oncles et tantes vaguement éméchés souhaitent montrer qu'ils restent éternellement jeunes et cool ? Vous avez la réponse : le glorieux tube latino-pop des années 90 connait un fantastique second souffle en Arabie Saoudite.

Un souriant jeune homme de 14 ans, qualifié par Vanity Fair de "héros des temps modernes", s'est lancé dans une chorégraphie tout en maîtrise sur un passage clouté de Jeddah, deuxième ville du pays. La vidéo de sa performance a été abondamment relayée et commentée sur les réseaux sociaux, alors que l'Arabie Saoudite est assez pointilleuse sur la question des danses occidentales, rapporte Slate.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF — Ahmed Al Omran (@ahmed) 19 août 2017

Las, son déhanché suggestif - et donc hautement subversif - n'a visiblement pas beaucoup plu aux autorités.

Le malheureux ado a été arrêté pour "comportement public inconvenant". Il aurait par ailleurs perturbé le trafic… Bref, si vous êtes de passage dans le coin, choisissez un autre tube pour danser au milieu de la route.