D'après un scientifique, les serpents peuvent attaquer en meute de manière coordonnée

Selon Vladimir Dinets, ces serpents attendent dans de petites cavités près du plafond et des murs à de l’entrée des grottes, guettant le trajet de leurs proies pour les frapper au bon moment.

Cette espèce de serpents, aussi nommées Chilabothrus angulifer, chasse les chauves-souris jamaïcaines dans les grottes avec une technique d’attaque très particulière et calculée.

Selon les conclusions d'une étude récemment publiée dans la revue "Animal Behavior and Cognition", certains serpents chassent en groupe et iraient même jusqu’à coordonner consciemment leurs attaques. Vladimir Dinets, de l’université du Tennessee (États-Unis), a étudié le comportement des boas de Cuba au parc national Desembarco del Granma.

