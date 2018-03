Après le rouge, le jaune et l'ocre, la Tour Eiffel va-t-elle changer de couleur ?

A 130 ans, la Tour Eiffel doit se refaire une beauté. Comme toutes les dames atteignant cet âge canonique, elle a quelques rides qu'il va falloir cacher, nous explique le Parisien.

A partir du mois d'octobre, et pour trois ans, une nouvelle campagne de peinture va débuter. Cette opération qui a lieu tous les 7 ans est plus importante qu'à l'accoutumée cette fois-ci, car un diagnostic commandé par la direction de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete) montre qu'en de nombreux emplacements, la tour s’abîme de façon importante. "En plusieurs endroits, la peinture craquelle. Il ne servirait à rien de repeindre dessus, ça ne tiendrait pas", explique au Parisien Alain Dumas, directeur travaux et maintenance technique de la Sete.

Pour éviter qu’une corrosion excessive ne fragilise l’édifice, les ouvriers vont devoir décaper 10% de la surface totale, soit 25 000 mètres carré, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Cette opération est délicate, car au fil des ans, 19 couches de peinture se sont accumulées, dont les plus anciennes sont chargées en plomb. Il va donc falloir installer des protections particulières pour protéger les ouvriers, mais aussi les employés de la tour et les touristes.

Et puisqu'on parle de repeindre, la question se pose : quelle couleur choisir ? A l'origine, la tour Eiffel était rouge, justement car cette teinte était la plus efficace pour lutter contre la rouille. Puis le monument a été repeint en "ocre"en 1892, puis en jaune en 1899. Le "brun tour Eiffel" actuel date de 1968 et une réflexion est en cours pour savoir si un léger changement de nuance peut être apporté. Les architectes des monuments historiques, en liaison avec le ministère de la Culture et la Ville de Paris, vont analyser les 19 couches de peinture afin d'avoir des pistes de réflexion pour savoir s’il faut apporter des nuances ou pas à la teinte actuelle.