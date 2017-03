Après l'espace, Elon Musk s'intéresse de près au sous-sol

Des avions, des drones, des hélicoptères ? Le futur d'Elon Musk ne ressemble pas à ça. L'entrepreneur a ainsi révélé qu'il avait créé une société de forage, baptisée "The Boring Company". Son ambition ? Décongestionner les villes, rien que ça. A commencer par Los Angeles, véritable poison urbain pour les véhicules. Le milliardaire a donc commencé à acheter un immense tunnelier d'occasion, qu'il a bien l'intention d'améliorer pour rendre ses tunnels moins couteux et plus rapides à réaliser.

Et pas question d'un petit tunnel classique. Elon Musk veut empiler les niveaux (jusqu'à 10 !) pour y faire circuler les voitures mais aussi le fameux hyperloop, son train à grande vitesse.

Déjà, il a commencé un premier test dans son jardin, ou plutôt sur le terrain du siège social de la société SpaceX (qu'il a aussi fondé). Reste à savoir s'il peut révolutionner ce secteur comme il l'a fait pour l'espace.