Après 7 ans dans la rue, le frère de Madonna accepte finalement la main tendue

"Il est de retour à la maison et se soigne." Par ces mots, Christopher Ciccone, le benjamin de la famille, met un terme, pour le moment, au drame familial. Anthony Ciccone, 61 ans, frère de la chanteuse Madonna, a finalement décidé de quitter la rue, où il vivait depuis 7 ans.

Tombé dans la dépression et l'alcoolisme, lors de son divorce en 1993, Anthony Ciccone s'est rapidement retrouvé à la rue. Surtout, il n'a jamais accepté l'aide de sa très fortunée sœur. "J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est partie de rien et a atteint les sommets. Je ne lui ai jamais rien demandé et je ne le ferais jamais. D'ailleurs pourquoi donnerait-elle son argent à un étranger?" expliquait-il en 2014 au site israélien Tabletmag. Il faut dire que les relations n'étaient pas si fraternelles.

"Je me souviens que dans les années 80, je suis allé rendre visite à ma sœur dans son loft à Soho, avant que ce quartier ne devienne à la mode. On devait aller au restaurant mais lorsqu'elle a vu mes vêtements, elle a décrété que nous serions mieux sur le toit de son immeuble pour manger chinois" racontait-il. Mais la hache de guerre semble désormais enterrée.