AOL annonce la fin de sa messagerie instantanée, après 20 ans de service

AOL a un peu disparu des ordinateurs mais, dans les premières années d'internet, le géant américain faisait partie des pionniers et des leaders du web, notamment grâce à AIM (AOL Instant Messenger), son service de messagerie instantanée en ligne. Après 20 ans de bons et loyaux services, Michael Albers, un des responsables d'Oath, (qui regroupe AOL et Yahoo) a annoncé la fin de AIM au 15 décembre 2017. "Si vous étiez un enfant des années 1990, il y a de fortes chances qu'AIM ait pris, à un moment donné, une place énorme dans votre vie" a-t-il souligné.

Mais AIM a rapidement perdu de sa superbe, au profit de ses concurrents, comme le SMS ou MSN Messenger (arrêté il y a maintenant 3 ans). Puis Facebook a mis définitivement fin à l'utilité de ses messageries en ligne. Ce qui n'empêchait pas AIM de regrouper encore quelques millions d'utilisateurs. Bien loin, tout de même, du milliard de WhatsApp. La fin d'une époque donc.