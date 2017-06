Anya, fillette tombée dans un sommeil profond, est un mystère médical

La petite Anya Metyolkina, fillette russe de 18 mois, laisse les médecins sans voix. Impossible pour eux de comprendre pourquoi elle sombre régulièrement dans un sommeil profond, en restant consciente seulement une vingtaine d'heures par semaine.

Les symptômes sont apparus alors qu'Anya n'avait que 6 mois. "Comment ne pas penser au conte de la Belle au bois dormant, sauf que notre petite Anya ne s’est pas piqué le doigt. Je lui donnais à manger et soudain elle s’est endormie", a expliqué sa mère au Siberian Times. Lors de cette première plongée prolongée dans les bras de Morphée, Anya a été transportée à l'hôpital et ne s'est réveillée qu'une semaine plus tard, à cause de la faim. Cela fait maintenant un an que la fillette est à l'hôpital.

"Ce n’est pas un coma, c’est un sommeil normal", explique sa mère. " Les médecins ont établi que les battements cardiaques et la respiration d’Anya baissent de manière spectaculaire quand elle dort. Mais personne ne sait expliquer pourquoi ça se produit". Le cerveau de l'enfant et son système nerveux fonctionnent parfaitement.

Les parents d’Anya espèrent que la médiatisation du problème de leur fille amènera des médecins et des experts à leur apporter des réponses.