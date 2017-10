Antoine Griezmann se lance dans le chant et la littérature pour enfants

Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus et de l'Atlético Madrid, va chanter pour "les Enfoirés", affirme Le Parisien, précisant que sa voix serait enregistrée sur un disque dans une reprise chorale de "la Chanson des Restos" créée en 1986 par Jean-Jacques Goldman. Ce titre sera diffusé le 3 novembre et fera partie d'un album collégial intitulé "Génération Enfoirés", en vente dès le 1er décembre prochain.

En outre, le footballeur français se lance dans un autre nouveau projet : une série de livres destinée aux enfants et basée sur son parcours. "Salut à tous, j’ai une nouvelle à vous annoncer… Pour devenir footballeur professionnel, j’ai dû surmonter pas mal d’obstacles et ne jamais baisser les bras. Aujourd’hui, je suis papa d’une petite Mia et j’ai à cœur de transmettre mes valeurs humaines et sportives aux plus jeunes. Quand j’étais petit, j’aurais adoré lire une série inspirée de l’histoire de Beckham ou de Zidane.

C’est pour cette raison que je partage avec vous ma série jeunesse Goal ! J’espère que ça vous plaira !", a-t-il annoncé sur son compte Facebook. Dans un ouvrage qui paraîtra en librairies 12 octobre prochain, les lecteurs découvriront "Trony Grizi", un jeune passionné de football qui devra faire face à de nombreux obstacles pour devenir professionnel. La saga réunira 6 tomes d’ici à février 2019 et sera destinée aux enfants de 8 à 12 ans.