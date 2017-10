Antarctique : un mystérieux "trou", grand comme trois fois la Bretagne, découvert par des chercheurs

Le mystère risque bien de donner des cheveux blancs aux membres de la communauté scientifique.

Un immense "trou" a été découvert au milieu de l’Antarctique par des chercheurs canadiens de l'université de Toronto Mississauga, au Canada. Située dans la région de la mer de Weddell, cette étendue d’eau de 80.000 km²serait équivalente à trois fois la Bretagne, ou bien à la superficie de l’Autriche.

Les scientifiques ne sont pas encore parvenus à élucider ce mystère. "C'est comme si on avait percé la glace d'un coup de poing" a expliqué Kent Moore, physicien de l’atmosphère. Les experts appellent ces étendues d’eau entourées de glace "polynies". Elles atteignent habituellement quelques centaines de km² et se situent généralement près de la mer. Des habitudes battues en brèche par ce dernier phénomène, aux dimensions largement supérieures, et situé à des centaines de kilomètres des côtes.

Si l’hypothèse du changement climatique est avancée, les chercheurs restent pour le moment prudents. Dans les années 70, un phénomène similaire avait été observé, puis avait disparu. Avant de revenir et de re-disparaitre...