Antarctique : un morceau de glace de 5 000 km2 est sur le point de se détacher

Selon les scientifiques de l'université de Swansea, au Pays de Galles, un morceau de banquise de 5 000 m² est sur le point de se détacher de la barrière de Larsen, dans l'Antarctique. Voilà depuis plusieurs année que Larsen C - une étendue de glace côtière de la péninsule Antarctique - se fissure petit à petit, mais le processus s'est brutalement accéléré le mois dernier, expliquent les scientifiques. En effet, la fracture s'étend désormais sur 80 km et il n'en reste que 20 pour retenir l'étendue de glace qui se détache.

Enormous Antarctic iceberg appears on the verge of breaking away. https://t.co/6Y6vQc8AHi #climatechange pic.twitter.com/3GsvB3KKoc — Jim Roberts (@nycjim) 6 janvier 2017

"Larsen C est sur le point de perdre une surface de plus 5.000 km² après une nouvelle progression de la fracture", avertissent les chercheurs du Projet Midas, dans un communiqué. Cet événement "va changer fondamentalement l'aspect de la péninsule antarctique" et pourrait provoquer d'autres fracturations.

Une potentiel élévation du niveau de l'eau à l'échelle mondiale

Les scientifiques ont peur que le recul de la banquise dû au réchauffement climatique ne provoque une accélération du glissement des glaciers vers la mer. Ceci pourrait se traduire par une élévation du niveau de l'eau à l'échelle mondiale.

Huge Antarctic iceberg poised to break awayhttps://t.co/JFcRqOccsv #LarsenC pic.twitter.com/X62ITVfAFB

— CECHR (@CECHR_UoD) 6 janvier 2017

Plusieurs étendues de banquise se sont déjà fracturées récemment sur la côte nord de l'Antarctique, dont celles de Larsen A et B, qui se sont respectivement désintégrées en janvier 1995 et en février 2002.

