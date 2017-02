Anne Sinclair se confie sur l'affaire DSK : "Il y a du déni de la femme qui ne veut pas voir"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'affaire du Carlton de Lille change tout. Même si DSK a été finalement relaxé, c'était un coup de trop pour Anne Sinclair. En effet, les pratiques sexuelles de son mari ont été dévoilées au grand jour, à la barre. "Les parties fines, les prostituées, Dodo la Saumure...", écrit la journaliste qui a rencontré l'ancienne vedette de "Sept sur Sept". En vingt-quatre heures, elle a pris sa décision, a fait ses valises, et est partie. Aujourd'hui, elle se questionne encore si les vingt ans de sa vie "ont été vingt ans de mensonges".

Cependant, elle avait "des doutes". "Il y a du déni de la femme qui ne veut pas voir. Mais quand j'avais des doutes, car j'en ai eu, des doutes, Dominique me donnait toutes les assurances", affirme-t-elle. Malgré un entourage qui n'a pas manqué de l'avertir, des "il n'y a que toi" suffisaient à la rassurer.

Et pourtant, elle y revient… "Je ne savais rien, je faisais confiance, je fliquais rien", explique la fondatrice du Huffington Post français, en assurant que Dominique Strauss-Kahn ne laissait rien paraître.

L'ex-épouse de Dominique Strauss-Kahn, qui publie début mars son livre "Chronique d'une France blessée", a accordé une interview exclusive au magazine Vanity Fair du mois de mars. Lors de cette confessions intime, elle revient notamment sur l'affaire DSK, qui a marqué le début de la fin de son couple avec l'ancien président du Fonds monétaire international. "Cette histoire va donc me poursuivre jusqu'à ma mort ?", demande Anne Sinclair. "Mais merde alors ! Est-on vraiment obligé de revenir là-dessus ?"

