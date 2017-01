L'animateur Arthur a dû immobiliser sa Bentley à la demande de la police

La voiture de luxe de l'animateur Arthur a été immobilisée par la police mercredi vers 10h du matin près de la Porte Maillot, à Paris, révèle le site Closer ce jeudi. L'animateur de 50 ans, qui circulait dans une Bentley Flying Spur V8 (estimée à près de 200 000 euros), n'a pas respecté la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 31 décembre sur les vitres teintées.

Selon un décret du mois d'avril 2016, il est désormais interdit de circuler dans un véhicule dont les vitres latérales sont teintées à l'avant "dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70%", précise Closer.

L'animateur risquerait donc une amende de 135 euros, et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Mais la sanction s'applique seulement au conducteur et non au propriétaire du véhicule. C'est donc le chauffeur d'Arthur qui écopera de la celle-ci.

Cette mesure vise à assurer une meilleure visibilité pour le conducteur mais également à améliorer la sécurité des forces de l'ordre.