L'animateur américain John Oliver s'en prend à Marine Le Pen

Quand les Américains s'intéressent à la présidentielle française, cela passe aussi par les talkshows. L'animateur John Oliver a consacré son émission à ce sujet, dans le "Last Week Tonight" sur HBO. Il s'est d'abord attaqué à la popularité extrêmement faible de François Hollande ou encore "l'enfarinage" de Manuel Valls. Puis, il s'est attaqué aux petits candidats comme Jean Lassalle ou Jacques Cheminade. Au final, tous les candidats, de Fillon à Mélenchon, ont eu droit aux blagues acerbes de l'animateur.

Mais ce dernier s'est surtout attardé sur le cas Marine Le Pen avec une grande partie de l'émission à charge contre la présidente du Front national. Et de mettre en garde contre l'abstention. "S’il te plaît France, je voudrais te convaincre d’aller voter à cette élection (…) En France vous essayez toujours d’être les meilleurs par rapport aux Américains et aux Anglais alors maintenant c’est votre chance de prouver ça ! Ne faites pas les mêmes erreurs que nous" a-t-il expliqué.

Enfin, John Oliver s'est offert une séquence tout en Français : "Les Anglais et les Américains ont fucked up (ont merdé), ne fucked up pas aussi" lance-t-il. "C’est votre chance d’être à la hauteur de votre philosophie des lumières et montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, d’égalité et de fraternité vont ensemble."