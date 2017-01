Angoulême : le prix "Couilles au cul" pour une dessinatrice turque

Un "charmant" nom pour un prix très symbolique. La dessinatrice turque Ramize Erer a reçu au festival off de bandes dessinées d'Angoulême le prix "Couilles au cul", qui récompense le courage d'un artiste du domaine. "Le jury a choisi de remettre le Prix "Couilles-au-cul" 2017 à Ramize Erer d'abord pour rappeler la situation difficile que vivent en ce moment les dessinateurs de presse turcs (...) et d'autre part pour rendre hommage au courage de cette dessinatrice et à son combat pour la cause des femmes, victimes collatérales de la politique d'Erdogan."

Exilée en France, cette féministe a dédié ce prix à sa mère "qui est devenue féministe sans avoir connu ni Virginia Woolf, ni Simone de Beauvoir.

Elle publie depuis 2010 Bayan Yanı, le seul journal de bande dessinée au monde conçu exclusivement par des femmes qui s'attaque aux travers de la société turque.