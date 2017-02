Angelina Jolie évoque pour la première fois son divorce avec Brad Pitt

Angelina Jolie est d’habitude plus disserte sur ses engagements humanitaires que sur sa vie privée. Très discrète depuis plusieurs mois, l'actrice américaine a cependant évoqué pour la première fois sa séparation avec Brad Pitt. En septembre dernier, "Brangelina", le couple le plus glamour et le plus puissant d'Hollywood, se séparait à la surprise générale, après 11 ans de vie commune. Dans une interview exclusive à la BBC à l'occasion de la sortie de son prochain film First They Killed My Father, consacré au génocide des Khmers rouges au Cambodge à travers les yeux d’un enfant, l’actrice de 41 ans est revenue sur cet épisode hyper médiatisé.

"Ça a été très difficile" a-t-elle indiqué, avant de relativiser : "Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation".

Elle a poursuivi :"Toute ma famille a traversé une période difficile. Ma préoccupation première, ce sont mes enfants, nos enfants". Angelina Jolie a obtenu la garde exclusive des six enfants qu'elle a avec Brad Pitt (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne). Elle a souligné qu'ils "seraient toujours une famille, et que c'est ainsi qu'elle affronte la situation". "Je veux que ça réussisse à nous rendre plus forts et plus proches", a-t-elle conclu.