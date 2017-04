Angelina Jolie en route pour un nouveau mariage ?

Selon la presse américaine, Angelina Jolie, tout fraîchement divorcée de Brad Pitt, serait en couple avec un businessman britannique, et serait même prête à se laisser mettre une bague au doigt.

Ils se sont rencontrés alors qu'Angelina Jolie était mariée avec Brad Pitt

Selon le site Hollywood Life, l'actrice aurait succombé au charme de cet inconnu alors qu'elle était encore avec Brad Pitt. "Angelina a commencé à avoir le béguin pour lui avant de se séparer avec Brad. Elle l'a rencontré il y a un petit moment et elle était encore mariée", a confié une source proche de la star. "Il a des ambitions politiques et ça, ça lui plaît", a souligné cette même source. La star aurait aussi été séduite par l'esprit "généreux et philanthropique" de son nouvel amoureux, qu'elle aurait rencontré lors de vacances à Londres.

Il serait même présenté à ses enfants dans les prochaines semaines.

De son côté, Brad Pitt profite de son célibat. Les rumeurs rapportent que l'acteur enchaînerait les conquêtes amoureuses. Ainsi, il aurait dans un premier temps recontacté son ex Jennifer Aniston, puis on le disait en couple avec Kate Hudson, maintenant, il aurait été aperçu aux côtés de l'actrice Sandra Bullock. Reste à savoir comment réagira-t-il au remariage potentiel de son ex-épouse…