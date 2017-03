L'ancien amant de Lady Diana est-il le père du prince Harry ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Kaboul: au moins un mort et 19 blessés dans une explosion contre un bus

États-Unis: le nord-est se prépare à affronter la plus grosse tempête de neige de l'hiver

En cause, il aurait rencontré pour la première fois la princesse Diana en 1986 soit deux ans après la naissance du prince Harry, le 15 septembre 1984. "C'était une période progressive quand vous comprenez que vous ne pouvez pas tout avoir de l'un et de l'autre ou que vous ne pouvez pas vous voir aussi souvent que vous le voudriez", se souvient James Hewitt.

De 1986 à 1992, James Hewitt, ancien officier de l'armée britannique, a vécu une histoire d'amour secrète avec la princesse Diana. À l'époque, elle avait, elle-même, confirmé cette liaison. À l'époque, la princesse était déjà séparée du prince Charles et leur divorce eut lieu quelques mois plus tard, en 1996.

