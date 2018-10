La chanteuse Amy Winehouse va revenir sous la forme d'un hologramme pour une série de concerts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le père de la chanteuse, Mitch Winehouse, a indiqué que la famille reversera les sommes récoltées par ces concerts à la Fondation Amy Winehouse. Cette institution vient en aide aux jeunes souffrant de toxicomanie et d'autres problèmes. L'artiste luttait elle même contre des problèmes d'alcool et de drogue durant sa carrière.

Cette méthode et cette technologie pourraient révolutionner l'industrie musicale dans les années à venir. Des concerts du chanteur Elvis Presley, du rappeur Tupac Shakur ou bien encore de Claude François avec des hologrammes ont déjà ravi les fans des artistes en question ces dernières années.

Le concert devrait durer entre 75 et 110 minutes.

L'hologramme d'Amy Winehouse sera projeté sur scène devant un vériable groupe qui accompagnera la voix de ses enregistrements originaux. Afin de créer l'hologramme de la chanteuse, BASE va engager une actrice afin d'imiter les mouvements de scène et la gestuelle particulière d'Amy Winehouse. Cette image sera ensuite complétée avec des prothèses et des images générées par ordinateur.

Ce concert événement sera généré par BASE Hologram, la société qui a produit les tournées avec des hologrammes pour Roy Orbison et Maria Callas.

Le spectacle devrait débuter en 2019. Les producteurs ont l'intention de proposer cette représentation exceptionnelle d'Amy Winehouse via son hologramme à travers la planète pendant une durée de trois ans.

