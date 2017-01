Une "amende" si vous ne vous réveillez pas le matin

Vous êtes un gros dormeur ? Vous traînez au lit tous les matins ? MoneyAlarm, voilà une application qu’il vous faut ! Disponible sur iOS, elle vous fait perdre de l’argent si vous ne vous tenez pas à l’heure du réveil que vous avez indiqué. Bref, si vous voulez dormir une dizaine de minutes de plus, il faudra payer pour cela.

Notice d'utilisation

MoneyAlarm n’est pas une alarme comme toutes les autres.

Quand vous programmez votre réveil, vous fixez non seulement l'heure à laquelle vous souhaitez vous lever, mais aussi la somme que vous serez prêts à payer si vous traînez un peu au lit. Après que l'alarme ait sonné, vous avez deux minutes pour signaler que vous êtes bien debout. Le cas échéant, votre gage est versé à l'éditeur de l'application. Une simple grasse matinée peut donc désormais vous ruiner …

MoneyAlarm (iOS) charges users if they don’t wake up : https://t.co/bf8crPpiLD pic.twitter.com/ac1tYo6cyr

— Bruno MARTIN (@brunomartin54) 16 janvier 2017

La solidarité

Côté argent, vous n’avez pas besoin d'entrer vos numéros de carte bleue. Un système de crédits vous permet d'ajouter de l'argent à votre compte directement depuis l'application. Une autre application dans le même genre, iCooku - destinée à ceux qui souhaitent mettre leur paraisse au service d'une œuvre de charité - utilise votre argent pour faire des dons à des associations caritatives.