Amber Heard et Elon Musk auraient rompu

Fin de partie pour le couple Heard/Musk ? Selon le DailyMail, Elon Musk aurait mis un terme brutal à leur relation, il y a une semaine. "Tout est fini entre Amber et Elon et elle est dévastée. C'était sa décision à lui, il a rompu il y a une semaine" explique au journal un proche du couple. "Elon Musk aurait entendu certaines choses à propos de son comportement qui ne lui conviennent pas. Amber peut être très manipulatrice et égoïste. Elon est reparti à Los Angeles alors qu'elle panse ses plaies en Australie."

Elon Musk et Amber Heard s'étaient affichés en couple, peu après le divorce très médiatique de la comédienne, qui avait déjà vécu une histoire tumultueuse avec Johnny Depp.