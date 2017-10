Amazon suspend le chef de ses studios accusé de harcèlement sexuel par une productrice

Au moment où Hollywood est frappé par le scandale sexuel de Harvey Weinstein, Amazon suspend le responsable de sa filiale consacrée aux films et aux séries. Roy Price, chef d'Amazon Studios, "est en congé avec effet immédiat", a indiqué jeudi un porte-parole du géant américain de la distribution en ligne. En cause : l’homme de 51 ans est accusé par Isa Hackett, productrice pour la série "Le maître du haut château" ("The man in the high castle") de harcèlement sexuel. Elle a fait cette révélation dans les colonnes de l'hebdomadaire The Hollywood Reporter.

Isa Hackett affirme avoir évoqué le comportement de Roy Prince avec des responsables d’Amazon Studios et une enquête aurait été lancée. Cependant, elle n’en aurait jamais connu les conclusions. Son accusation fait écho aux reproches adressés sur Twitter par l’actrice Rose McGowan au PDG d’Amazon Jeff Bezos. Selon elle, l’entreprise l’a ignorée quand elle a accusé de viol Harvey Weinstein.