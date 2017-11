Amazon a acquis les droits d'adapter Le Seigneur des anneaux en série TV

Pour inciter les internautes à souscrire un abonnement à son service premium, Amazon entend élargir son offre de contenus audiovisuels. Et la firme se donne les moyens de ses ambitions. Ce 13 novembre, l'entreprise de Seattle a annoncé avoir acheté les droits mondiaux pour adapter l'œuvre de J.R.R Tolkien "Le Seigneur des anneaux" en série TV. Le journal Le Temps parle de sommes avoisinant les 200 millions d'euros. Bien peu lorsque l'on compare ce chiffre avec les trois milliards de dollars qu'aurait rapporté à Warner l'adaptation de la saga en films, explique le journal suisse.

Cette nouvelle série sera diffusée sur le service Prime Video et l'entreprise américaine compte exploiter des trames narratives qui précèdent le premier tome "La Fraternité de l'anneau" tout en précisant qu'elle comptait bien réaliser plusieurs saisons. En s'attaquant à cette œuvre sacrée on devine que les décideurs des services de vidéo par abonnement veulent préparer la succession de Game of Thrones dont la fin laissera orpheline des centaines de millions de téléspectateurs. Mais en ayant la prétention de succéder à Peter Jackson, Amazon prend là un pari risqué. Il y a là aussi des centaines de millions de fans à convaincre et surtout à ne pas décevoir, au risque de voir jeter Jeff Bezos dans les flammes de l'Orodruin.