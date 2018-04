Son Altesse royale le prince Louis de Cambridge

Le troisième enfant de Kate Middleton et du prince William vient de recevoir un prénom. Cela met fin à quatre longues journées d'attentes depuis la naissance du "royal baby", et à plusieurs mois de spéculation insensées sur le prénom de l'enfant. Il s'appellera donc Louis, Arthur, Charles.

Louis serait une référence et un hommage à Louis Mountbatten, l'oncle du Prince Philipp (l'époux de la reine et l'arrière-grand-père du petit Louis de Cambridge). Charles est évidemment un hommage à son grand-père le prince Charles, grand-père de l'enfant.

L'enfant a reçu, dès sa naissance, le titre de "Prince de Cambridge". La primogéniture masculine ayant été abolie, il prend la suite de ses deux frère et sœur, George et Charlotte, dans l'ordre de succession, les deux enfants venant après leur grand-père le Prince de Galles, Charles, et leur père le duc de Cambridge, William. Louis est donc sixième dans l'ordre de succession.