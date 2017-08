Un Allemand prend une année sabbatique pour retrouver son chien perdu en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Depuis 15 jours, l'Allemand est donc revenu vers Narbonne-Plage et met tout en oeuvre afin de revoir son chien. Très actif, il a placardé en deux semaines 150 affiches. Aucune piste n’a encore abouti, mais l’intéressé n'abandonne pas. Tout témoignage ou information peut être communiqué au 04 68 49 86 02.

Les jours passent, les vacances se terminent, la famille doit refaire ses valises pour repartir outre-Rhin. Mais après quelques jours, Thomas craque. "Sans Joyce, ce n’était pas pareil. Elle me manquait trop !". Il décide alors… de prendre carrément une année sabbatique pour retrouver le toutou. Une décision plutôt radicale mais qui s'est faite rapdiement, car l'employeur de Thomas a été "très compréhensif".

Si le chien est fidèle à son maître, l'inverse est parfois tout aussi vrai. Désespéré depuis qu'il a perdu son chien cet été en France, un Allemand a posé un an de congés sabbatique pour le retrouver. L'histoire commence en juillet, lorsque Thomas, sa femme Heike et ses deux enfants sont venus d’Allemagne passer quelques jours de vacances du côté de Narbonne avec leur petite chienne épagneul, Joyce, âgée de sept ans. Mais le 12 juillet, l’animal disparaît.

