Allemagne : une ville entière évacuée pour désamorcer une bombe de la dernière guerre

A Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, les autorités n'ont voulu prendre aucun risque. Les 54 000 habitants de la ville ont été évacués, ce dimanche matin, alors que les démineurs allaient s'atteler à désamorcer une bombe britannique d'1,8 tonne, datée de la Deuxième guerre mondiale. "Aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes concernées à quitter, si possible par elles-mêmes, le secteur", a expliqué le maire d'Augsbourg, Kurt Gribl, dans un message vidéo. "Faites attention les uns aux autres."

Le périmètre de sécurité atteint ainsi 1500 mètres de diamètre.

Le désamorçage de la bombe pourrait durer plus de 5 heures et les habitants de la ville ne pourront pas rejoindre leur foyer avant la soirée. 900 policiers seront mobilisés pour la plus importante opération de désamorçage depuis 1945.

La bombe avait été retrouvée le 20 décembre dernier lors de travaux de forage. Des milliers de bombes sont probablement enfouies dans toute l'Allemagne depuis la dernière guerre.