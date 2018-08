Allemagne : une statue d'Erdogan retirée au bout de 48 heures pour des raisons de sécurité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Car ce dernier divise, en Allemagne, un pays qui accueille une grande partie d'étrangers originaires de Turquie. La mairie, qui a procédé au retrait de la statue, a de son côté expliqué ne plus pouvoir assurer la sécurité sur la place où trônait l'effigie du chef d'État turc.

L'objectif, d'après l'un des responsables de l'évènement artistique, était de confronter les pro et les anti Erdogan.

S'il en doutait encore, Recep Tayyip Erdoğan peut désormais en être certain : il n'est pas le bienvenu en Allemagne. C'est en tout cas ce que montre l'expérience faite par les organisateurs de la Biennale d'art contemporain de Wiesbaden, en l'Allemagne. Ces derniers ont fait installer une statue dorée du président turc dans le centre de la ville. Mais l'objet a rapidement dû être déboulonné.

