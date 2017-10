Alizée : "je n'ai plus envie de faire d'album"

Pour la chanteuse Alizée, la musique, c'est peut-être terminé ! C'est ce qu'elle confie au magazine TéléStar. "La page musicale oui, car je n'ai plus envie de faire d'album" raconte-t-elle. "Là, je fais une pause. J'ai quand même 33 ans et je ne vais pas danser très longtemps comme Pietragalla [...] En revanche, je pourrai toujours enregistrer des titres jusqu'à mon dernier souffle." Elle envisage donc de participer, ponctuellement, à des albums. "Quand on m'appelle pour faire des petits trucs, je le fais avec plaisir mais là, faire un album, pour le moment, je mets cela de côté."

Il faut dire aussi que la carrière de la chanteuse de 33 ans peine à redécoller depuis l'énorme carton de "Moi, Lolita", lorsqu'elle avait 16 ans.

"Quand j’étais petite et qu’on me demandait ce que je voulais faire, je répondais quelque chose en rapport avec la danse" explique-t-elle. Elle va donc se consacrer au projet de studio de danse à Ajaccio avec son compagnon Grégoire Lyonnet.