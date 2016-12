Alain-Fabien Delon serait "ruiné" et "ingérable"

Dans la famille Delon, voici le fils Fabien-Alain, 22 ans, et un tempérament de feu, digne de celui de son père. Mannequin et égérie pour Dior, il vivrait des moments très compliqués à en croire VSD. "Alain-Fabien a un tempérament autodestructeur. C'est un gamin paumé. L'ADN des Delon coule pourtant dans ses veines, et comme son père, il est totalement ingérable", confie un proche dans une interview au journal.

Surtout, il serait aussi ruiné et incapable de payer son loyer. "Il a claqué tout ce qu'il avait gagné avec Dior. Et a beau­coup de mal à payer le loyer de l'ap­par­te­ment qu'il occupe avec sa nouvelle compagne à Neuilly-sur-Seine" poursuit le magazine.

D'autant plus que ses parents n'ont aucune intention d'y remédier.

En février dernier, le jeune homme se confiait à propos de son père sur RTL. "Il n’y a pas de problème, c’est juste qu’au bout d’un moment, vous n’al­lez pas marcher contre un mur. S’il ne veut pas une rela­tion, que vous, vous en voulez une, il n’y a rien à faire au bout d’un moment. […] Ça y est, j’ai aban­donné parce que je préfère me foca­li­ser sur ma vie, mes problèmes et mon travail."