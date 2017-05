Alain Delon va jouer dans un "tout dernier" film avant de prendre sa retraite

Un dernier pour la route. Ce vendredi 5 mai, à l'occasion d'une cérémonie en son honneur au Festival International du Film policier de Liège, Alain Delon a indiqué qu'il allait bientôt tourner un "dernier film". "Ce sera mon tout dernier film, car comme un boxeur qui ne veut pas faire le combat de trop, je souhaite ne pas faire le film de trop" a-t-il confié.

A 81 ans, ce véritable mythe du 7e art, inoubliable dans "Le Samouraï", "Rocco et ses frères", ou encore "Le Guépard", n'a pas été présent au casting d'un film depuis "Astérix aux Jeux Olympiques" en 2008. Peu d'informations ont encore filtré sur cet ultime travail avant une paisible retraite.

Mais on sait d'ores et déjà que le réalisateur sera Patrice Leconte, et qu'Alain Delon donnera la réplique à Juliette Binoche. "Une merveilleuse actrice que je n’ai jamais rencontrée" a-t-il confié.

La star française a également donné quelques élements de scenario. "C'est une histoire d'amour entre un homme de mon âge et une femme d'une cinquantaine d'années au détour d'une rencontre fortuite". Dans un entretien accordé à la RTBF, l'acteur a aussi déclaré préférer le film au théâtre, "parce qu'il y a le contact avec le public" souligne-t-il,