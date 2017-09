Alain Delon a subi une lourde opération cardiovasculaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Même si ses proches se prononcent peu sur son état de santé, Ici Paris révèle que l’acteur n'est pas à sa première alerte cardiaque. En février 2016, le comédien avait annulé un voyage en Autriche au prestigieux Bal de l'opéra de Vienne sur les conseils de son cardiologue et en 2014, il avait été hospitalisé suite à une arythmie cardiaque.

Trois semaines après les obsèques de son ex-compagne, Mireille Darc, Alain Delon a été hospitalisé et opéré en urgence, selon Ici Paris. L’acteur de 81 ans se plaignait souvent de fortes douleurs au dos et à la jambe gauche. Il n'arrivait à peine à "poser le pied par terre", selon Ici Paris. Le 18 septembre, il a donc subi un pontage de l’artère fémorale. L’intervention a duré cinq heures. Le lendemain la star est restée une journée entière en salle de réveil puis une autre en soins intensifs. Alain Delon n'a pas encore reçu l'autorisation des médecins de rentrer dans sa propriété de Douchy dans le Loiret.

