Alain Chabat reprend la présentation de "Burger Quiz"

Certains jeux ont davantage marqué que d'autres. Diffusé sur Canal +, de septembre 2001 à juin 2002, "Burger Quiz" fait partie de ceux-là. Présenté par Alain Chabat, il mêlait humour et culture général. En janvier dernier, TF1 annonçait que le jeu allait revenir sur les écrans. Et plus précisément sur TMC, la chaîne "jeunes" du groupe, qui diffuse notamment Quotidien.

C'est d'ailleurs l'émission qui révèle le nom de l'animateur qui reprend le programme. Et il s'agit de… Alain Chabat ! Le comédien reprend donc les manettes du Burger Quiz. Les tournages auront lieu dans les mois à venir pour une diffusion au printemps prochain.