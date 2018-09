Al Pacino sera en France pour deux représentations exceptionnelles au Théâtre de Paris en octobre 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Grâce à un ami commun, Jean Reno, le rêve de Al Pacino va se réaliser enfin. Al Pacino est un fou de théâtre, avec une culture des grands textes. Il va jouer la carte de l'improvisation comme il l'a déja fait à Londres et Sydney avec des textes classiques, mais aussi des monologues de ses films. Les deux spectacles seront différents".

Les deux représentations sont prévues pour le 22 et le 23 octobre 2018. L'inoubliable interprète de Scarface, Heat, Serpico, Le Parrain sera seul en scène lors de ces deux soirées.

Le comédien américain Al Pacino va se produire au Théâtre de Paris , situé au 15, rue Blanche dans le 9ème arrondissement de la capitale, pour deux représentations de la pièce "An Evening with Pacino".

