Al Gore veut créer une nation avec un continent de déchets

Un véritable continent de déchets peut-il devenir un Etat ? La question incongrue est soulevée par une ONG, la Plastic Oceans Foundation, qui a décidé de porter sa demande devant les Nations Unies, début septembre. En effet, l'article 1 de la Convention de Montevideo, signée en 1993, stipule les critères pour qu'un pays existe : des frontières et une population. L'immense monticule de déchets qui circule dans l'Atlantique nord a désormais plus de 100 000 signataires, dont l'ancien vice-président Al Gore, qui se disent prêts à en être des citoyens.

Une agence de publicité s'est même chargée de concevoir un passeport, un drapeau et même des billets de banque.

"A pile of trash in the ocean has grown to the size of France" #what #TrashIsles https://t.co/GTLYENNeEw pic.twitter.com/DWZeYv6Faf

— Flying Dervish (@fly_dervish) 18 septembre 2017